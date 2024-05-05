Uzmanı açıkladı! Evde sürekli terlik giymek meğer o hastalıklara sebep oluyormuş… Genellikle birçok kişi evde terlik giyme alışkanlığına sahiptir. Ancak sürekli olarak terlik giymek sanıldığı kadar sağlıklı da değilmiş. Sürekli terlik giyenler dikkat, meğer o sorunlara neden oluyormuş…

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Her evde bulunan ve çoğu kişinin de giymeden yapmadığı ev terlikleri adeta evlerin vazgeçilmezleri konumundadır.

Özellikle de kış aylarında ayaktan hiç çıkmayan bu terlikler sanıldığı kadar hastalıklardan koruyor olabilir mi?

Ayaklarınızı sıcak tutmasının yanı sıra, hijyen sağladığı da düşünülen terlikler sağlık için gerçekten faydalı mı? Tam da bu noktada Ayak Hastalıkları Uzmanı Christophe Champs, evde sürekli terlik giymenin zararlarını bir bir anlattı.

Evde terlik giyerken bir daha düşüneceksiniz…

Christophe Champs’ın Daily Express’e yaptığı detaylı açıklamalarda evde sürekli olarak terlik giyen kişileri bu alışkanlıktan vazgeçirecek detaylar şaşırttı.

Ayak hastalıkları uzmanına göre, terlikle atılan her adım, parmağınızın sanki terliğe yapışmışçasına bir görüntü vermesine neden olurken, bir sonraki adıma geçmek için topuğunuza olması gerekenden fazla yük binmesine neden olmakta.

Bu nedenle düzenli olarak evde terlik giyeni insanlar, uzun vadede 'çekiç parmak' adı verilen şekil bozukluğuna sahip olmakta. Bu bozukluk zamanla ağrılara neden olurken, ayaklarda ancak ameliyatla giderilebilecek nasırlar oluşmasına yol açıyor.

Ayrıca evde düzenli terlik giymek, terliklerin ayak derisinde ve en çok parmak uçlarının alt kısmındaki derilerde sertleşmeye yol açıyor.

Uzman isim evde terlik yerine destekleyici ve bağcıklı ayakkabı giyilmesini, mümkünse zaman zaman çıplak ayakla dolaşılmasını, alışılagelmiş ev terliklerinin sadece televizyon karşısında oturularak kullanılmasını öneriyor.