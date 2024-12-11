Uzmanı açıkladı: Kurutma makinesinden çıkan toza dikkat!

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Özellikle kış aylarında çamaşır kurutma derdinden kurtaran çamaşır kurutma makineleri artık evlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Çamaşırları oldukça pratik bir şekilde kurutarak hayatları kolaylaştıran bu makineler her yıkama sonrası toz haznesine bir sürü toz biriktiriyor.

Uzmanlar ise tam bu noktada açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bakın kurutma makinesinin kıyafetlerden çıkardığı o avuç avuç tozlar neymiş ve kıyafetlere zarar veriyormuymuş.

MEĞER O TOZLAR…

Çamaşırları yıkarken kullandığınız deterjanlar, yumuşatıcılar ve hatta suyun içindeki mineraller kumaş liflerinin arasına sıkışıp kalırken kurutma makinesine attığınız bu çamaşırlarda sıkışan kalıntılar ve kumaş üzerindeki doğal tozlar hava akımıyla birlikte toz haznesine toplanır.

Kısacası kurutma makinesinin her yıkamada toz haznesinden avuç avuç toz almamızın nedeni hem çamaşır makinesinden hem de çevremizden gelen tozların karışımıymış.

Çıkan bu tozlar aynı zamanda akıllara “kıyafetlere zarar geliyor mu?” sorusunu da getirir. Bu noktada ise doğru program ve uygun kumaşlar seçildiğinde herhangi bir zarar vermeden çamaşırlarınızın en hijyenik biçimde kullanılmamasını sağlar.

Yünlü, ipekli ve bazı hassas kumaşlar yüksek ısıya maruz kaldığında deforme olabilir veya yıpranabilir. Bu nedenle, çamaşırlarınızın etiketindeki talimatları dikkatlice okumak önemlidir.