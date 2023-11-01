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Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor! KYK burs ücreti ne kadar oldu Türkiye’nin o ilçesinde meydana çıkan tehlike, vatandaşları endişelendirdi. Toprağın altından çıkan o canlılar görenleri şoke etti.