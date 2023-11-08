Uzmanlar uyardı: Önlem alın! O tarihten sonra kıyamet gibi geliyor Uzun zamandır Türkiye’nin yakasını bırakmayan Afrika sıcakları sonunda gidiyor. Ancak kış öyle bir gelecek ki… Meteoroloji uzmanları vatandaşları uyarıyor. O tarihten itibaren montlara geçiş yapılacak.

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Türkiye, uzun bir süredir etkisinde kaldığı sıcak hava dalgasının ardından sonunda bir nefes alacak gibi görünüyor.

Ancak, hava koşullarının hızla değişeceği ve kışın etkisini artıracağı bir döneme adım atarken, vatandaşları yeni mevsime hazırlıklı olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcak yaz günlerinin ardından kışın kendini hissettireceği bir döneme giriş yapılacağını belirtiyor.

Özellikle o tarihten itibaren soğuk hava koşullarının etkisini artıracağı ve sıcak yaz günlerinden montlar ve kışlık giysilere geçiş yapmanın kaçınılmaz olduğu söyleniyor.

O tarihte geliyor!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; yarın itibarıyla yağışların başlayacağını ve 20 Kasım itibarıyla kışın geleceğini duyurdu.

Ökten, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Perşembe sabahı İstanbul’da şakır şakır yağmur var. Gök gürültüsü de olacak. Marmara Bölgesi’ni boydan boya geçecek. Öğlenleyin Batı Karadeniz yağmur sesleri ile şenlenecek. Az kaldı. Yarından sonra Sonbahar’ı hissedeceğiz. Öyle ki; 20 Kasım itibarıyla montlara geçiş yapacağız..."