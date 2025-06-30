Uzmanlara göre en sağlıklı ekmek hangisi? İşte cevabı...

Ekmek, sofralarımızın vazgeçilmez besinlerinden biri. Ancak artan sağlık bilinciyle birlikte “En sağlıklı ekmek hangisi?” sorusu da sıkça gündeme geliyor.

Uzmanlar, tam buğday, çavdar ve siyez gibi tam tahıllı ekmeklerin rafine beyaz ekmeğe göre çok daha besleyici olduğunu vurguluyor.

Lif oranı yüksek ekmek çeşitleri, kan şekerini dengede tutarken uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen bu ekmek türleri, vitamin ve mineral açısından da zengin içeriğe sahip.

Gluten hassasiyeti olanlar için ise glutensiz ekmekler ideal bir alternatif oluşturuyor.

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir ekmek tercihi yaparken katkı maddesi içermeyen, tam tahıl unundan üretilmiş ve mümkünse taş değirmende öğütülmüş unla hazırlanan ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor.

Siz de ekmek tüketirken etiketleri dikkatle inceleyerek daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz.