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Yeni yıl yaklaşırken, evlerimizi süslemek için tercih edilen kokina çiçeği, yılbaşı süslemelerinin olmazsa olmazlarından biri haline geliyor.

Kırmızı tomurcukları ve yeşil yapraklarıyla estetik bir görünüm sunan bu bitki, eski geleneklere göre uğur ve bereket getirdiğine inanılan bir sembol.

Ancak, uzmanlar kokinanın şans ve bereketin yanı sıra bazı sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.

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Kokina, kırmızı meyvelerinin zehirli olması nedeniyle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için büyük bir risk oluşturuyor.

Yutulduğu takdirde mide bulantısı, kusma ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kokina, özellikle bebekli aileler için tehlikeli.

Uzmanlar, kokina çiçeğinin evde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkatli olunması gerektiğini ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.