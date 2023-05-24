Vah vah! Yüzünü havluya silenleri şaşırtan bilgi... Banyoda bulunan el ve yüz havlularının sağlığa zararlı olduğu nokta, herkesi şoke ediyor...

Özellikle pandemi ile birlikte, günde sayısız kez el yıkar hale geldik. El ve yüz temizliği sonrasında havluyla kurutmak da en doğan rutinlerden.

Havlu, evlerimizin olmazsa olmazıdır. Hatta havlular banyomuzun en kıymetlilerindendir. Kenarları işlenir, süslemeler yapılır, oyalar dikilir.

Suyla temizliğin ardından da hemen elimiz gidiverir.

Peki, havluların zararlı olabileceğini söylesek inanır mısınız...

Meğer zararlıymış

Yüzünüzü havluyla kurutmak, cildinize sandığınızdan daha fazla zarar verebilir.

Havlular adeta bakteri tuzaklarıdır ve onları genellikle havanın nemli olduğu banyoda sakladığımız için bakterilerin büyümesi için mükemmel ortamı yaratır.

Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsınız. Bu da gözeneklerinizin tıkanmasına ve akne problemine neden olabilir.

Kullanıyorsanız dahi, günlük olarak değiştirmelisiniz.