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Valilik duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar kapalı…

Valilik duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar kapalı… Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, İstanbul Valiliği bazı yollarında trafiğe kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…