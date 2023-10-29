Valilik duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar kapalı…

Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir coşku ve sevinçle yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla karşılanacak.
Bu özel günde, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilikten açıklama geldi.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutlamak için alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
29 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar, İstanbulluların gündeminde yerini aldı. İşte trafiğe kapalı yollar…
29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.
Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.