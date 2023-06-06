Valorant gece pazarı ne zaman? Haziran 2023 pazar tarihleri! Oyun severlerin merakla beklediği haziran ayı Valorant gece pazarı ne zaman açılacak netleşti. İşte Valorant haziran 2023 pazar tarihleri...

Riot Games'in geliştiridiği Valorant, bilgisayar oyuncuları arasındaki rekabetini sürdürüyor.

Oyunu tutkunlarının favorilerinden olan Valorant, oyunculara özel sürprizler yapmaya devam ediyor.

Valorant'ın sevilen sürprizleri arasında ise gece pazarı yer alıyor.

Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon.

Valorant Gece Pazarı ile oyunculara özel yenilikler ve özel kaplamalar uygun fiyatlarla sunuluyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? 2023 Haziran ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!

Valorant gece pazarı tarihi 2023

Valorant gece pazarı 8 - 28 Haziran 2023 tarihleri arasında oyuncuların mağazasına gelmesi bekleniyor.

Valorant'ın her Gece Pazarı gece 03.00'te gelmekte ve aynı şekilde gece 03.00'te sona eriyor.