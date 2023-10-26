Vanlılar yaşadı, sır perdesi aralandı! Herkesin gözde noktası olacak… Ülkemizde son dönemde yapılan bir keşif, tarihi dokumuzun zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tam 2800 yıllık sır kapısı aralandı! Turistler oraya akın ediyor…

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Ülkemiz, her bir köşesinde tarihin derin izlerini taşıyan eşsiz bir ülke olarak bilinir. Son günlerde yapılan çarpıcı bir keşif, bu zengin tarihi mirası bir adım daha ileri taşıyor.

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'nde bulunan Körzüt Kalesi'nde gerçekleştirilen kurtarma kazısı, 13 Ekim tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van Müzesi başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında başlatıldı.

2800 yıllık sır ortaya çıktı!

Van'ın Uluşar Mahallesi'nde bulunan tarihi Körzüt Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında son derece önemli keşiflere imza atıldı. Körzüt Kalesi'nin kuzey cephesinde yapılan kazılarda, 2800 yıllık bir Urartu Tapınağı ve üzerinde 2 çivi yazılı kitabe ortaya çıkarıldı.

Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, kazı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çalışmalarımız sırasında yaklaşık tarihi 2800 yıllık olan Urartu Tapınağı tespit ettik. Bu tapınak rizaritli (payanda) dediğimiz kule tipli bir susi tapınağıdır. Bu önemli bulgunun dışında tapınağın hemen kuzey cephesinde 2 adet çivi yazılı kitabe bulduk. Bu kitabelerden anladığımız kadarıyla kalenin ve tapınağın Kral Minua tarafından yapıldığını anlamış bulunmaktayız. Kitabelerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmaların dışında kalenin Kral Minua tarafından yapıldığını anladık. Bunun dışında kalenin Urartu, (antik) dönemindeki isminin ne olduğunu belki bu yazıtlar sayesinde öğreneceğiz"

Urartu yazıtları ortaya çıktı!

Bu çalışmaların sonucunda, Körzüt Kalesi'nde Kral Minua dönemine ait Urartu yazıtları gün yüzüne çıktı. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, “Bu yazıtların Kral Minua dönemine ait olduğu ve bir seferi anlattığı bilgisini yetkililer bize verdi. Bu bölge Urartu döneminden beri medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir bölge. Bu Körzüt Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını da ekiplerimiz yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Hem YYÜ, hem de Van Müzesi'nden gelen ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda Kral Minua dönemine ait Urartu yazıtları gün yüzüne çıktı. Önümüzdeki günlerde de kazı çalışmaları devam edecek. Muradiye ilçemizde bulunan Körzüt Kalesi tarihe ışık tutuyor ve bulunan yazıların ilçemiz turizmine katkı sağlayacağını, özelikle tarih severlerin, bu konuda araştırma yapanların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. İnşallah devam eden kazı çalışmalarımızla yeni eserlerle de karşınıza çıkacağız” dedi.