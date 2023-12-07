Vatandaşa müjde: 3500 TL doğalgaz desteği hesaba yatıyor... Hemen başvurun Dar gelirli aileler için sunulan doğalgaz tüketim desteği için vatandaşlara müjdeli haber verildi. 3.500 TL doğalgaz yardımı anında hesaba yatıyor. Başvurular e-devletten…

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Türkiye genelinde dar gelirli ailelere doğalgaz faturalarına destek olunması amacıyla her ay belirli bir miktar yardım yapılıyor.

Bu destek, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olan bireyleri kapsıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen hanelere yönelik bu yardımlaşma programı, ihtiyaç sahibi vatandaşların doğal gaz tüketimine katkı sağlıyor.

Önümüzdeki aylarda sona ereceği duyurulan vatandaşlara sunulan doğalgaz yardımı için müjdeli bir haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında müjdeli haberi duyurdu…

Doğalgaz yardımı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada doğalgaz tüketim desteğinin düzenli yardım programlarına dahil edildiğini ve 8 aylık ödeme miktarını 1500 TL ila 3500 TL’ye kadar yükseltildiğini duyurdu.

Açıklamasında, ”İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik.” ifadelerine yer verdi.

Başvuru nasıl yapılır?

Doğal gaz tüketim desteği için başvurular, vatandaşların kolayca erişebildiği e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor ve belirli kriterleri sağlayan kişiler bu destekten yararlanma hakkına sahip oluyor.

Bu destek için başvuracak kişilerin Türk vatandaşı olmaları, resmi ikamet adreslerine kayıtlı meskenlerinde doğal gaz aboneliği bulunması gerekiyor.

Başvuran kişilerin belirlenen ön eleme kriterlerini geçmeleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hak sahipliği kararı almaları gerekmektedir. Bu süreçte, vakıfların belirlediği kriterlere uyan ve başvuru sürecini tamamlayan kişiler destekten yararlanma hakkına sahip olabilmektedir.