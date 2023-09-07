Vatandaşların Diyanet'e yönelttiği soru: Kira sözleşmesinde süre veya ücret belirlenmemişse ne yapılmalı? Kira sözleşmesinde süre veya ücret belirlenmemişse taraflar neye göre hareket ederler sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Sitede yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Vatandaşlar "Kira sözleşmesinde süre veya ücret belirlenmemişse taraflar neye göre hareket ederler?" sorusunu sıklıkla arama motorlarında yanıt arıyor.

Bu sorunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Kira sözleşmesinde süre veya ücret belirlenmemişse taraflar neye göre hareket ederler?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Kira sözleşmelerinde süre ve ücretin anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde net olarak belirlenmesi gerekir. Tarafların kira süresi ve ücretini belirlememesi hâlinde konuyla ilgili yasal mevzuat ve/veya örf dikkate alınır. Söz konusu süre ve ücretin herhangi bir şekilde tespit edilemediği durumlarda ise kira konusu maldan faydalanılan süre kadar emsal kira ücreti terettüp eder.