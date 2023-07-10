Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, ne kadar? Şartları sağlayan alıyor... İhtiyaç sahibi vatandaşlara gelir düzeyi kıstas alınarak ödenmesi planlanan vatandaşlık maaşı, merak konusu oldu. Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir ve ne kadar soruları araştırılıyor. İşte vatandaşlık maaşına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu ‘vatandaşlık maaşı’ merak konusu oldu.

Vatandaşlık maaşı hakkında araştırma yapanların gözü kulağı bakanlığa çevrildi.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve ‘Vatandaş maaşı nasıl bağlanacak?’ sorusuna yanıt vermişti.

Özellikle yokluk sınırında olan ailelere destek olmak için planlanan vatandaşlık maaşı, birçok kapıya gelir olacak. Vatandaşlık maaşı, haneye ödenecek.

Peki, vatandaşlık maaşı nedir? Kimler vatandaşlık maaşı alabilir, kaç TL? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı nedir

Vatandaşlık maaşı, yoksulluk sınırının altında kalan ailelerin refah seviyesini düzenlemek amacıyla yapılan destek ödemesidir.

Kimler alabilir

Vatandaşlık maaşı, sosyal yardımların bir parçası olarak yoksulluk sınırına düşme riski olan vatandaşlara verilecek.

Böylece, vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi ve sosyal yardım maliyetlerini azaltmayı hedefleniyor.

Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir?

Eski Bakan Derya Yanık, "Herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları, bazı kriterlere dayanmaktadır.

Bu kriterler, vatandaşın gelir seviyesini, hane halkı sayısını ve gelir sahibi bireylerin sayısını içeriyor.