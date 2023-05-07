Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, kaç lira? Vatandaşlık maaşı başvurusu!

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları netleşiyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu ‘vatandaşlık maaşı’ merak konusu oldu.

Vatandaşlık maaşı hakkında araştırma yapanların gözü kulağı bakanlığa çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve ‘Vatandaş maaşı nasıl bağlanacak?’ sorusuna yanıt verdi.

Peki, vatandaşlık maaşı nedir? Kimler vatandaşlık maaşı alabilir, kaç TL? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı nedir?

Vatandaşlık maaşı, dar gelirli aileler için bir ekonomik destek ödeme planıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, ‘Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum’ diye müracaat ettiğinde ‘Gelir miktarı ne kadar?’ bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var” açıklamasını yaptı.

Kimler alabilecek?

Aynı aileden birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık maaşı tutarı ve başvuru detaylarının seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.