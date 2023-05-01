Veda Mektubu bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı Her pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Veda Mektubu bu akşam neden yok? Yayından kaldırıldı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler ve Kanal D yayın akışı...

İlk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan, Most Production imzalı Veda Mektubu dizisi her pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş, senaryosunu ise Deniz Akçay üstleniyor. Dizinin başrolünde ise Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgiyle izlenen Veda Mektubu, bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında “Veda Mektubu bu akşam yok mu, neden? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar ve Kanal D yayın akışı… Bu akşam Veda Mektubu neden yok? Bugün Kanal D yayın akışında Veda Mektubu dizisi yer almadı. Yayınlanan akışa göre bu akşam Veda Mektubu yerine saat 20:00’de Ip Man: Kung Fu Ustası filmi yayınlanacak. Veda Mektubu dizisinin neden yayınlanmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. 1 Mayıs Kanal D yayın akışı · 09:00 Neler Oluyor Hayatta? · 11:00 Yaprak Dökümü · 13:00 Gelinim Mutfakta · 16:00 Aşk ve Umut · 17:00 Hicran · 18:40 Kanal D Ana Haber · 20:00 Ip Man: Kung Fu Ustası · 21:45 Ip Man: Kung Fu Ustası · 23:15 İşgal