Velilere müjde! Bakanlık duyurdu: 4.359 TL hesaplara yatıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, çocuğu okula giden anne-babalara müjdeli haberi verdi. Çocukların eğitim masraflarına destek amaçlı Ekim ayı içerisinde hesaplara 4.359 TL'lik ödeme yapılacak. İşte başvuru detayları...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarının eğitim yolculuğuna devam eden ailelere büyük bir destek müjdesi verdi.

Bakan Göktaş, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarında eğitim alan çocukları bulunan ailelere yönelik yeni bir destek programının başladığını açıkladı.

Bu program kapsamında ailelere Ekim ayı içerisinde hesaplarına yatacak 4.359 TL'lik yardım ödemeleri yapılmaya başlandı.

Bu ödemelerin, ailelerin çocuklarının eğitim giderlerini ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yükünü hafifleteceği belirtiliyor.

Velilere destek ödemesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında toplamda 580 milyon lira değerinde destek ödemesi yapıldığını duyurdu. Ödemelerin e-devlet platformu üzerinden yapıldığını ve Kasım ayında da devam edeceğini söyledi.

Ödeme miktarları

Çocukların eğitim seviyesine göre destek ödemesi miktarları bu şekilde;

Okul öncesi: 2422 TL

İlkokul ve ortaokul: 3622 TL

Lise: 3874 TL

Üniversite: 4359 TL

Başvuru şartları

Bakanlık, başvuruları aldıktan sonra ailelerin ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendiriyor. Değerlendirme kriterleri, ailelerin gelir düzeyi, iş durumu, sayılarına bağlı olarak çocukların eğitim ve sağlık giderleri gibi faktörleri içeriyor. Ayrıca, bireysel ihtiyaçlar da göz önünde bulunduruluyor.

Başvurular sonucu belirlenen kriterlere uymayan aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendiriliyor. Vakıflar, bu ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlama görevini üstleniyor.