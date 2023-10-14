Vera GYO halka arz tarihleri: Vera Konsept halka arzı ne zaman, kaç lot verir? İşte hisse fiyatı Borsaya adım atmaya hazırlanan Vera Konsept GYO'nun halka arz detayları belli oldu. Peki, Vera GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, ne kadar? İşte detaylar...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

Yatırımlarını Vera Konsept'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar, "Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne" sorularına yanıt arıyor.

Vera Konsept GYO halka arzına dair detaylar netleşti.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %25'e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, %45'ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, %45'e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.

Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman? Kaç lot verecek? Hisse fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Vera konsept GYO halka arz tarihleri

Vera Konsept GYO halka arz tarihleri henüz tam netleşmedi. Ekim ayı sonuna doğru şirketin talep toplaması bekleniyor.

Lot sayısı

Vera GYO, 55.000.000 lotluk bir satışla piyasaya sürülecek.

Hisse fiyatı

Vera GYO’nun halka arzında hisse başına fiyat 15.78 TL olarak belirlenmiştir.