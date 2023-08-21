Vergisiz kampanyada Apple geçerli mi? Öğrenciler iPhone ve Macbook alabilir mi? Üniversite öğrencilerinin bir kere faydalanabileceği vergisiz cep telefonu-bilgisayar-tablet kampanyasına Apple ürünlerinin dahil olup olmadığı merak konusu oldu.

ensonhaber.com Öğrencilerin dört gözle beklediği haberin detayları netleşiyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu, tablet ve bilgisayarda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak. Bir kereye mahsus olarak faydanılacak olan ÖTV'siz kampanyanın şartları da gündeme geldi. Bu kapsamda Apple ürünleri dahil mi merak ediliyor. iPhone ve Macbook almak isteyenler, vergisiz kampanya ayrıntılarını araştırıyor. Vergi indirimi detayları Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasının detayları şu şekilde iddia edildi: Bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon 'veya' bilgisayar alınabilecek. Sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünler alınabilecek. Belli bir fiyat aralığındaki ürünler alınabilecek. Açıklanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kritik toplantının gündeminde 4 kritik ana başlık olacak. Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusu da Kabine Toplantısı'nda masaya gelecek. Erdoğan, toplantı sonrası şartları netleştirecek.