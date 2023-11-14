Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Teknolojik cihaz ve internet desteği başvuru şartları neler? Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesiyle ilgili başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. İşte merak edilenler..

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Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği verilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden ve internet desteğinden faydalanmak isteyenlerin beklediği başvuru şartları belli oldu.

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını ve başvuruların nereye yapılacağını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Bakanlık öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44,44'ünü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16,66'sını destek olarak verecek.

Teknolojik cihaz ve internet desteğine başvuru şartları belirlendi. İşte başvuru şartları..

Başvurular nasıl yapılacak?

Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Öğrenciler bir sefere mahsus bu hizmetten yararlanabilecek.

Teknolojik cihaz desteği başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

c) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

ç) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,

d) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

e) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,

f) Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,

g) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,

ğ) Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,

h) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması, şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

İnternet desteğine başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

ç) Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

d) İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

e) Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması, şartlarını birlikte sağlaması gerekir.