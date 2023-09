VERGİSİZ TELEFON SATIŞI! Vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor ve hangi modelleri kapsıyor? Öğrencilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu. Milyonlarca öğrencinin faydalancağı desteğin detaylarnı sizler için derledik. İşte vergisiz telefon desteğinin detayları..

ensonhaber.com

Uzun zamandır merakla beklenen öğrencilere vergisiz telefon kampanyasının detayları belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen gençlere bir sefere mahsus vergisiz telefon satışının detayları bugün yapılan kabine toplantısının ardından netleşti.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisiz telefon imkanından kimlerin faydalanacağını ve diğer detayları açıkladı.

İşte milyonlarca öğrencinin faydalanacağı vergisiz telefon satışının detayları..

Kimler faydalanacak?

Vergisiz telefon desteğinden, Türkiye'deki tüm üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler faydalanabilecek.

Açıköğretim, uzaktan eğitim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler de bu destekten faydalanacak. Vergisiz telefon desteğinden yaklaşık 7 milyon öğrenci yararlanması bekleniyor.

Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Vergisiz telefon satışı Kasım ayı itibarıyla başlayacak.

Vergisiz telefon desteği ne kadar olacak?

Vergisiz telefon desteğinde 9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek sağlanacak.

Vergisiz telefonlar nasıl alınacak?

Vergisiz telefon desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, herhangi bir operatör bayisine giderek veya online olarak cep telefonlarını satın alabilecekler. Operatör bayileri, öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmesi halinde, vergisiz telefon desteğinden yararlanmasına imkan sağlayacak.

Vergisiz telefon desteği hangi markaları kapsıyor?

Vergisiz telefon desteğinde satın alınabilecek modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içerisinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

İşte Türkiye'de üretilen bazı modeller;

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5