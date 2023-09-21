VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımı ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte detaylar..

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen öğrenim bursu için aramalar hız kazandı.

Başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanamayacağı merak ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen binlerce öğrenci konu hakkında aramalarına hız verdi.

Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılında verilecek burs başvuruları hangi tarihte yapılacak ve hangi öğrenciler bu burstan yararlanamayacak?

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu hakkında merak edilen detaylar..

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek burs için başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte başvuru tarihleri..

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 1 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu: Henüz kesinleşmedi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu: Henüz kesinleşmedi

Eğitim yardımı ne kadar?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM bursundan kimler faydalanamıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.