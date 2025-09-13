VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM burs ücretleri ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen öğrenim bursu için aramalar son günlerde hız kazandı.

Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen binlerce öğrenci konu hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 eğitim öğretim yılında verilecek burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?

İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu hakkında merak edilen detaylar..

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim (ön lisans/lisans) ile yabancı uyruklu öğrenci bursları için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. YKS / DGS ek yerleştirme takvimine göre belirlenecek ve VGM'nin resmi sitesinden duyurulacak.

Eğitim yardımı ne kadar?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000 TL olarak belirlendi.