Vincent Aboubakar tarih yazdı! Kamerunlu gol makinesi Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da 13 gol.. Lugano karşısında 2 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Ricardo Quaresma ve Bobo'yu geride bırakarak, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 yenildi.

Temsilcimizin maçtaki golleri 38 ve 52. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Vincent Aboubakar bu akşam kaydettiği 2 gol ile adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 13. golüne ulaştı ve bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Aboubakar 12'şer gollü Bobo ve Ricardo Quaresma'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 10 gol 3 asist ile oynadı..