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Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 6. hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Olympiakos'a 75-57 mağlup oldu. Basketbolseverler Virtus Bologna - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri.. Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma günü saat 22:30'dea başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.