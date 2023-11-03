Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 6. hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Olympiakos'a 75-57 mağlup oldu.
Basketbolseverler Virtus Bologna - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri..
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma günü saat 22:30'dea başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.