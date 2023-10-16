Vizesiz seyahat mümkün! İşte vize istemeyen o ülkeler... Seyahat etmeyi planlıyorsanız ve hangi ülkelere vizesiz gideceğinizi bilmiyorsanız bu yazımızda vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler hakkında detaylı bilgilere sahip olacaksanız.

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Seyahat etmek, farklı kültürleri keşfetmek için muhteşem bir fırsattır, hem iş amaçlı hem de turistik seyahatlerle insanlar dünyayı gezip görebilirler.

Ancak, yurt dışı seyahatleri öncesi pasaport ve vize gibi bürokratik işlemlerle uğraşmak zorunda olmak, bazen meşakkatli bir süreç haline gelebilir.

Son zamanlarda insan hareketliliğindeki artış, bazı ülkelerin giriş kontrollerini sıkılaştırmasına da neden olmuştur ama Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler de bulunmaktadır.

Eğer “Acaba vizesiz hangi ülkelere gidebilirim?” diye merak ediyorsanız, bu yazıda vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Planlarınızı şimdiden yapmanızı öneririz!

Unutmadan söyleyelim Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler, sınır kapılarında pasaport kontrolü yapıyorlar ama ülkeye giriş için herhangi bir vize talebinde bulunmuyorlar. Yanınızda her zaman evraklarınız tam halde bulundurup riske girmeyin.

Vizesiz gidebileceğiniz Avrupa ülkeleri

Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Vizesiz gidebileceğiniz Balkan ülkeleri

Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Karadağ

Not:

Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatler için vize istemez.

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapılan seyahatlerde vize istemez.

Vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri

Tayland, Singapur, Endonezya, Özbekistan, Güney Kore, Moğolistan, İran, Gürcistan, Lübnan, Kırgızistan, Sri Lanka, Ürdün, Katar, Hong Kong, Filipinler, Brunei, Azerbaycan, Japonya, Kazakistan, Bahreyn, Lübnan, Irak

Not:

Yukarıda yazdığımız ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerdir. Bu ülkeler arasında sadece Irak, Katar ve Endonezya sınır kapısında vize şartı koymuştur.

Vizesiz gidebileceğiniz Afrika ülkeleri

Tunus, Libya, Mauritius, Principe, Güney Sudan, Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Svaziland, Kenya, Botsvana, Sao Tome, Seyşeller

Not:

Bu ülkeler arasında Kenya e-vize ister, Güney Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti de kapıda vize kontrolü yapmaktadır.

Vizesiz gidebileceğiniz Amerika ülkeleri

Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Peru, Tobago, Brezilya, Uruguay, Bolivya, Ekvador, Paraguay, Şili, Trinidad

Not:

Türk vatandaşları Amerika kıtasında güney ve orta bölümlerdeki ülkelere vizesiz seyahat edebilirler.

Vizesiz gidebileceğiniz Orta Amerika ülkeleri

Nikaragua, El Salvador, Panama, Barbados, Bahamalar, Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Meksika, Honduras, Jamaika, Guatemala

Not:

Bu ülkeler arasında sadece Meksika e-vize uygulaması yapmaktadır.

Şimdiden keyifli tatiller ve bol gezmeler!