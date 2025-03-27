Volvo diyen yanıldı! En güvenilir otomobil markaları belli oldu: İşte, en güvenilir markalar

Haber Merkezi

Pek çok kişinin otomobil alırken ilk dikkat ettiği unsur şüphesiz güvenliktir. Kaza anında içinde bulunduğunuz aracın güvenilir olması hayati önem taşır.

Hal böyleyken piyasada bulunan sayısız otomobil markası arasında en güvenilir olanın hangisi olduğu ise tartışma yaratır.

Ancak ABD’li bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobil dünyasının en güvenilir markaları belli oldu.

Çoğu kişinin ilk tercihi arasında yer alan Volvo listede alt sıralarda yer alırken bakın zirveye hangi marka yerleşti. İşte, en güvenilir otomobil markaları…

EN GÜVENİLİR 10 OTOMOBİL MARKASI

1-LEXUS

2- BUİCK

3- MAZDA

4- TOYOTA

5- CADILLAC

6- CHEVROLET

7- GMC

8- PORSCHE

9- BMW

10- MINI