Vücudu saran hastalık: Pemfigus nedir, tedavisi var mı? Annesi bile tanıyamıyor... Covid-19 geçirdikten sonra yüzünde yaralar çıkması sonucu hastaneye başvuran vatandaş, nadir görülen deri hastalığı "pemfigus"a yakalandığını öğrendi.

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Erzurum'da yaşayan İbrahim Akan (38), milyonda 2 ya da 3 görülen ve ‘pemfigus’ olarak bilinen deri hastalığına yakalandı.

Yüzde 80 zihinsel engelli olan İbrahim Akan’ın yüzü, 1 yıl içerisinde tanınmaz hale geldi. Zinnet-Cengiz Akan çiftinin 3’ü engelli 7 çocuğunun en büyüğü olan İbrahim Akan, 2021 yılında Covid-19 geçirdi ve 2 doz aşı oldu.

Bir süre sonra yüzünde yaralar çıkmaya başlayan Akan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Akan’a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ‘pemfigus’ hastalığı teşhisi konuldu.

Daha çok Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda rastlanan nadir hastalık nedeniyle tedaviye alınan Akan, bir süre sonra taburcu edildi.

"Gözümün önünde çürüyor"

2023’ün başlarında yaralar yüzünün yanı sıra vücudunda da çıkmaya başlayınca bir kez daha Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Akan, dermotoloji servisinde tedaviye alındı.

Yüzü tanınmaz hale gelen İbrahim Akan, “Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım” dedi.

Anne Akan da “Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin” diye konuştu.

Pemfigus hastalığı nedir

Pemfigus hastalığı, çoğunlukla deride ve ağızda, bazen de burun içerisinde, boğazda, gözlerde ve cinsel organlarda da görülebilen, yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp, bunların kısa sürede patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığıdır.

Otoimmun bir hastalık olan ‘pemfigus’, nadir görülen bir hastalıktır. Türkiye için kesin veriler bulunmamakla birlikte kabaca 1 milyon kişiden 2 veya 3’ünde görüldüğü tahmin ediliyor. Erkeklerde ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür.

Orta yaşlı kişilerde daha sık görülmekle beraber her yaşta insanı etkileyebilir. Pemfigus’un Akdeniz kökenli ya da Brezilya yağmur ormanlarında yaşayan insanlar ile orta ve üst yaştaki erişkinlerde daha sık görüldüğü belirtiliyor.