Vücudun kilit noktası! Göbek deliğine gül yağı sürün, bakın neler oluyor... Aromaterapide kullanılan gül yağı, göbek deliği bölgesine sürüldüğünde bakın ne işe yarıyor!

Gül, romantizmin simgesi olduğu kadar alternatif tıbbın da gözbebeği...

Gül yapraklarından elde edilen gül yağı, sağlık alanında birçok mucizelere vesile oluyor.

Yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan gül yağı, özellikle göbek bölgesinde kullanılırsa olumlu etkiler veriyor.

Göbek deliği vücuttaki çeşitli damarlara bağlıdır ve yağ kullanılarak beslendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına çare olabilmektedir.

Göbek deliğine gül yağı kullanmak için parmak ucunuza küçük bir miktar alın ve göbek bölgesine nazikçe masaj yapın.

İşte göbek deliğine gül yağı sürmenin etkileri...

Meğer kilit noktaymış

Göbek deliğini gül yağı ile temizlediğinizde mikroplardan kurtulursunuz.

Göbek deliğinizi yağlamanız kanınızı arındırmaya ve cildinizi beslemeye yardımcı olur.

Gül yağı, enfeksiyon ve iltihabı geçirmede etkilidir.

Adet ağrılarınızı doğal olarak azaltmak için göbek deliğinize yağ ile masaj yapabilirsiniz.