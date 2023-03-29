Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix'in ilgiyle takip edilen dizilerinden Wednesday'in 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? Dizi için 2. sezon onayı çıktı mı?

Netflix'in sevilen içeriklerinden Wednesday dizinin yeni sezonu merak edildi. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonuyla yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti. Peki büyük bir ilgiyle takip edilen Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Netflix tarafından Wednesday 2. sezonuna hakkında yeni bir fragman da yayınladı. Dünyaca ünlü online dizi-film izleme platformunun yayımladığı duyuru videosuyla beraber Wednesday'in ikinci sezon onayının alındığı duyuruldu. Dizinin 2. sezonunun yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Wednesday dizisi konusu nedir? Wednesday dizisinde ortaya çıkan psişik yeteneklerde usta hale gelme, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 sene önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri konu alınıyor. Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor. Wednesday dizisi oyuncuları kimler? Jenna Ortega Emma Myer Joy Sunday Georgie Farmer Moosa Mostafa Gwendoline Christie Percy Hynes White Hunter Doohan