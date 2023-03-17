WhatsApp "Belki" özelliği nedir, ne işe yarar? O zahmetten kurtarıyor... WhatsApp'a yeni gelen özellik "Belki", hem adıyla hem de ne işe yaradığı konusunda dikkat çekti. Peki, WhatsApp Belki özelliği nedir? İşte rehberde kayıtlı olmayanlar için WhatsApp'tan yeni adım...

Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, yeniden yeni bir özellikle gündemde.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhastApp, son dönemlerde kullanıcı güvenliğini daha da önemsiyor. Bu kapsamda sıklıkla harekete geçen uygulama son olarak yeni bir özelliği daha duyurdu.

Bugünden itibaren tüm dünyada kullanıma sunulan bir WhatsApp yeniliği "Belki" adıyla dikkat çekti.

Peki, WhatsApp'a yeni gelen "Belki" özelliği nedir? İşte detaylar...

WhatsApp "Belki" nedir

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu.

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen mesajlaşma platformu, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ‘Belki...(hesap adı)’ olarak görünüyor.

‘Belki’ ifadesinin hesap sahibinin kim olduğunu tanımlamak için kullanıldığı anlaşılıyor.

Bu özellik, alıcının, WhatsApp grubundaki numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.