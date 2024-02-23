WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa... Hücresel veri yani internetiniz açık olduğu halde WhatsApp mesajlarınız bildirim olarak gelmiyor ve karşı tarafta tek tik görünüyorsa, ayarları kontrol etmelisiniz.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman hatalar verebiliyor.

En sık yaşanan sorunlar arasında da "mesaj gitmiyor, "bildirim gelmiyor", "çift tik olmuyor" gibi başlıklar yer alıyor.

Eğer internet bağlantınız olduğu halde karşı tarafın attığı mesajlar tek tik görünüyorsa, yani size iletilmiyorsa endişelenmeyin.

WhatsApp tek tik veya bildirim gelmeme sorunu, birçok kişi tarafından tecrübe ediliyor.

WhatsApp'a girmeden bildirim gelmiyor, WhatsApp mesajları neden düşmüyor, İnternet açık ama mesaj gitmiyor, WhatsApp neden tek tik? İşte soruların yanıtı ve çözümü...

Arka Plan Verisini Etkinleştirin

Ayarlardaki Uygulamalar kategorisini açın.

WhatsApp’ı seçin.

“Veri kullanımı” bölümüne girin.

Wi-Fi sekmesini açın.

“Arka plan verisi” özelliğini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerine İzin Verin

Ayarlara girin.

Uygulamalar bölümünü açın.

WhatsApp’ı seçin.

Bildirimler bölümüne girin.

“Bildirimlere izin ver” seçeneğini etkinleştirin.

Whatsapp Önbelleğini Temizleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar’ı açın.

WhatsApp’I seçin.

Depolama’ya dokunun.

“Önbelleği sil” butonuna basın.

Rahatsız Etme Modu

Telefonunuzda Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin’e giderek Rahatsız Etmeyin ayarının devre dışı olduğuna veya öncelik modunda WhatsApp bildirimlerine izin verdiğinize emin olun.

Not:

Telefonunuzun ayarları, WhatsApp ayarlarını geçersiz kılar. Yani, bildirim almıyorsanız telefonunuzun ayarlarını kontrol ettiğinize emin olun.