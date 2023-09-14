Whatsapp durum sözleri! Ağır anlam içeren Whatsapp sözleri! İşte en etkileyici Whatsapp durum sözleri. Whatsapp durum özelliği için kullanabileceğiniz en etkileyici sözleri sizler için derledik. İşte en anlamlı Whatsapp durum sözleri..

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Günlük hayatta en çok kullandığımız mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yediden yetmişe milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'ta hem mesajlaşma hem de görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Bilindiği üzere WhatsApp’ta Instagram'ın hikaye moduna benzeyen durum paylaşma özelliği de mevcut.

Whatsapp kullanıcıları durum özelliğini sık sık kullanarak buradan paylaşımlar yapıyor.

WhatsApp durumunda kısa ve özlü sözler paylaşmak isteyenler arama motorlarında sık sık Whatsapp durum sözleri şeklinde aramalar yapıyor.

Bizlerde bu yazımıda sizin için en etkili ve anlam içeren Whatsapp sözlerini derledik.

İşte Whatsapp durumunuzda paylaşabileceğiniz bazı sözler..

- Kimse kimseyi eksiltmez. Giden zaten fazlalıktır.

- Uyusam rüyalar, uyansam insanlar yalan.

- İtibar karakter gerektirir. Boş çuval dik durmaz.

- Canım yanarsa adalet değil intikam isterim.

- Kazanılan parayı herkes soruyorda, harcanan gençlik kimin umurunda..

- Menfaate doyduğunuzda kapımı çalın. Size dostluğu öğreteyim.

- Benim kimseye hatır borcum yok. Kahveyi de sevmem zaten.

- Su sızmayan aramız şu an deniz manzaralı.

- Arkamdan kötüymüşüm gibi konuşursanız, sizi haklı çıkarırım.

- Herkese yeşil ışık yakan caddeye trafik lambası olsun.

- Gökyüzüne not bırakıyorum yeryüzündekileri affetme.

- Çiçeklerin çöpten daha olduğuna sinekleri ikna edemezsin.

- Ben bataklıkta açan çiçeğim.

- Çok sevdim çok kaybettim.

- Artık inancım yok. Ne size, ne güzel günlere..

- En çok güvendiklerimiz öğretiyor bize kimseye güvenmememiz gerektiğini..

- Eğer birine çoksan, bırak daha azını bulsun

- Sen benim şarkımsın herkesin dili dönmez

- Ay kaysada dilek tutsak bizim işler yıldızla olmayacak

- Bu yaşta bu yorgunluk garip değil mi doktor?

- Sadece Allah'a inanın; gerisi inanılacak gibi değil.

- Elbet birgün roller değişir. Ben unuturum sen hatırlarsın.

- İnsanlar gider anılar kalır.

- Herkese kükreyen sesim bir sana titredi.

- Beni defalarca üzen birini defalarca sevdim.

- Benim yolumun dengi değilsiniz.

- İnsan kendisini anlayana çiçek açar.

- Değersiz hayatına değer kattığım için özür dilerim.