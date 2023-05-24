Windows 11'de bilmeniz gereken en iyi 5 özellik Windows 11'in kullanımını kolaylaştıran bazı özellikleri sizler için derledik. İşte bilmeniz gereken bazı Windows 11 özellikleri...

Windows 11'in kullanımını kolaylaştıran bazı özellikler bulunuyor. Bu özellikler yükseltme yapıp yapmama konusunda doğru bir karar verebilmeniz için Windows 11'e özel en önemli özelliklerdir.

Bu özellikleri göz önünde bulundurarak Windows 11 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte Bilmeniz gereken en iyi 5 Windows 11 özelliği..

Yapış Düzenleri

Windows 10'da, ekranınızın yarısını kaplayacak şekilde pencereleri kolayca yeniden boyutlandırabilirsiniz. Snap Layouts özellikli Windows 11'de pencereleri kolayca yeniden boyutlandırabilir, ekranınızın herhangi bir çeyreğine konumlandırabilir ve istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Windows 11'de bir pencerenin sağ üst köşesindeki 'Kapat' ve 'Küçült' düğmeleri arasında, artık pencerelerinizi çok daha kolay bir şekilde yeniden ayarlamak ve yeniden konumlandırmak için tıklayabileceğiniz bir düzen düğmesi bulunur.

Windows Güncellemeleri

İnsanlar Windows Güncellemelerinin yavaş ve müdahaleci bir şekilde ele alınmasını eleştirdiler. Windows 11'de Microsoft, Windows 11 güncellemelerinin %40 daha küçük olacağını ve dolayısıyla daha hızlı teslim edileceğini vaat ederek bu sorunu çözmek için başka bir adım atıyor. Bunun da ötesinde, Microsoft, Windows Update arka planda kurulum sözü veriyor, böylece cihazlarının Microsoft tarafından sürekli olarak güncellenmek üzere devralınmasından rahatsız olan kullanıcılar, siz cihazınızı Windows 11'de daha kolay kullanırken güncellemeler yüklenebileceğinden rahat bir nefes alabilirler.

Widget'lar

Widget'lar ve görev çubuğundaki İlgi Alanları gibi diğer benzer özellikler, uzun zamandan beri Windows'un bir parçası haline gelmiştir, fakat Windows 10, widget'ları kendileri kullanmamayı ve bunun yerine bu tür özellikleri Microsoft Store'da sunulan uygulamalara yoğunlaştırmayı tercih etmiştir. Widget'lar Windows 11'de geri dönüyor. Bir an önce, dışarıdaki hava durumundan haftalık takviminize ve çok daha fazlasına, genellikle size ve bulunduğunuz yere özgü çeşitli yararlı araçları ve yardımcı programları kapsayan Widget'larınıza ulaşabilirsiniz.

Andorid Uygulamaları

Windows 11'de, Android uygulamalarını yerel olarak Windows cihazınızda çalıştırabilirsiniz. Bir Android sanal makinesine veya Windows için özel olarak tasarlanmış başka bir sürüme gerek yok. Yalnızca Android'de kullanılabilen, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya masaüstü bilgisayarınızda kullanmak isteyeceğiniz belirli bir oyun veya uygulama mı var? Windows 11'de, bu uygulamaları çalışır hale getirmek için Microsoft Store'da yalnızca birkaç tıklama yeterlidir.

Otomatik HDR

Modern bir oyun konsolunuz ve bir HDR ekranınız varsa, HDR'yi sistem düzeyinde etkinleştirebilirsiniz. Bu geleneksel SDR içeriğini otomatik olarak HDR'ye dönüştürür. Şimdi, bu tür bir HDR, kendi HDR uygulamasıyla gelen içerik kadar iyi değil, fakat HDR ekranı olan kullanıcılar için, tercih ettikleri günlük içeriği HDR'de gerçekten tüketebilme yeteneği güzel bir gelişme.