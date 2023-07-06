Ya Çok Seversen gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? İşte Ya Çok Seversen konusu ve oyuncuları Başrollerini Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin çekim mekanları, konusu ve oyuncu kadrosu merak uyandırdı. İşte merak edilenler...

Yeni diziler bu yaz ekranlara damga vuracak. Kanal D’nin yaz dizisi Ya Çok Seversen için geri sayım başladı.

Ay Yapım imzalı dizi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor. Senaryosunu ise Kübra Sülün kaleme alıyor.

Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için heyecan dorukta!

İzleyiciler dizinin çekim mekanlarını, konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Konu hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Peki Ya Çok Seversen gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? İşte Ya Çok Seversen konusu ve oyuncuları...

Ya Çok Seversen gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Ya Çok Seversen dizisi uyarlama değildir. Senaryosunu Afili Aşk, Benim Tatlı Yalanım, Son Yaz dizilerinin senaristi Kübra Sülün yazıyor.

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor?

Ya Çok Seversen dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmaktadır.

Konusu

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Oyuncu kadrosu

Başrollerini Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçça, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.