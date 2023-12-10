Ya sahteyse! Yılbaşı biletinize hemen bakın: Bu ikisi var ise...

Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnaftan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalıdır.
Ancak yolda giderken, bir de buradan şansımı deneyeyim diyenlerin sayısı da bir hayli fazla.
Bu noktada sahte bilet almamak için gözünüzü dört açmalısınız.
Milyonların hayalini süsleyen büyük ikramiyeye kavuşmak için orijinal bilete sahip olmalısınız.
İşte biletin sahte mi gerçek mi olduğunu anlamanın yolu...
Logo ve mühür
Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir.
Bilet ışığa tutulduğunda üzerinde Milli Piyango'nun MP logosu görülmeli, mavi ve açık yeşil renklerinde parlayan kesik çizgiler şeklindeki elyaflar görünmelidir.