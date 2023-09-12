Yabani dizisi gerçek hikaye mi? İşte Yabani konusu ve oyuncu kadrosu FOX TV’nin yeni dizisi Yabani, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Dizisever, diziye dair tüm detayları araştırmaya başladı. İşte Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas’ın başrolü paylaştığı Yabani dizisi hakkında merak edilenler…

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FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yabani için beklenen gün geldi.

NTC Medya imzalı, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstleniyor.

Dizi, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ve kendini yeniden var etme mücadelesini odak noktasına alıyor.

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın yer aldığı Yabani, izleyicileri duygusal ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Diğer yandan dizi tutkunları dizi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Yabani dizisi gerçek hikaye mi? Yabani dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Yabani dizisinin konusu

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir.

Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır.

Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

Yabani oyuncu kadrosu

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.