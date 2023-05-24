Yağ yakan ot diye biliniyor! Her gün 1 bardak içen eritiyor... Kısa sürede fazla kilolarından kurtulmak isteyenler, aktarların yolunu tutuyor. En çok tavsiye edilen ise "açlık otu". İşte zayıflamaya yardımcı olan açlık otunun faydaları ve tüketimi...

Havalar sıcaklaştı, bikiniler raflarda yerini aldı.

Tatil planı yaparken "bu kiloları nasıl aldım" diyenler, doğal yollardan zayıflamak için aktarlara koşuyor.

Fazla kiloların erimesine yardımcı olan otlar arasında son dönemin en popüleri "açlık otu" oldu.

Açlık otu, Arapça’da “senna yaprağı” olarak bilinir. Ülkemizde ise “erkek sinameki”, “deve gözü” gibi farklı isimlerle tanınır.

Açlık otu, ismiyle olduğu kadar görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Özellikle kilo vermek isteyenlerin merak ettiği bu bitki, vücutta yağ yakılmasına yardımcı oluyor ve tokluk hissi veriyor.

Peki, açlık otu kilo verdirir mi? Açlık otu zayıflatır mı? Açlık otu nasıl tüketilir? Açlık otu faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Açlık otu nasıl tüketilir?

Açlık otu çayı hazırlamak için suyu kaynatın ve bardağa koyun. İçerisine 8-10 adet kadar açlık otunu atın ve 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.

5 dakika sonra çayınızı süzün Bu çaydan günde 1-2 defa tüketilebilir.

Açlık otu zayıflatır mı?

Açlık otu, doğal bir iştah bastırıcıdır.

Açlık otu yağ yakımını hızlandırdığı gibi yağ oluşumunu da engellemektedir. Metabolizmayı hızlandırmasıyla kolayca kilo vermeyi sağlar.

Doğal müshil olarak da adlandırılır. Bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.

Açlık otunun faydaları

Açlık otunun insülin direnci üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Açlık otu, iştah bastırıcı özelliği nedeniyle kilo verme hedefleri olan kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Açlık otu, sindirim enzimlerini uyararak, sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Açlık otunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde, alerji ve iltihaplanma gibi rahatsızlıkların da önlenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.