Yağların üstünden dozer gibi geçiyor! Yeşil çaya süt ekleyin, etkisine bakın...

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Fazla kilolarınızı vermek istiyorsanız, beslenmeden başlamalısınız.

Yağ yakımını destekleyici bir beslenme tarzı, ideal olacaktır.

Yağ yakmak denilince akla ilk gelenlerden biri yeşil çay oluyor.

Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, bir de sütle birleştiğinde kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

Hem iştah bastırıcı, hem yağ eritici, hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek “yeşil çaylı süt”, yağları hızlıca eritiyor.

Yeşil çaylı süt tarifi

Yeşil çayı demleyin ve kaynamış sütü yarı yarıya içine ekleyin. Sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.

Yeşil çay, yerleşmiş yağların erimesi için destekleyici olacaktır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlayacaktır.

Su yerine sütün tüketilmesinin sebebi ve faydası ise uzun süre tokluk hissi vermesidir.