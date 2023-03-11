Yağlı şişelerinizi yağdan arındırmanın en pratik 5 yolu! Saniyelik çözümler... Yağlı şişeleri yıkamak ve yağdan arındırmak dünyanın en zor şeyi olabilir. Bu şişeleri uzun süre yıkamanıza rağmen, hala yağlı kaldığını görebilirsiniz. Ancak aşağıda vereceğimiz yöntem sayesinde bu dertten kurtulmanız çok kolay olacak!

Ev hanımlarının en çok sıkıntı yaşadığı olayların başında yağlı şişeler geliyor.

Yağlı şişeleri yıkamak ve yağdan arındırmak bazen günlerce sürebiliyor. Hatta bu derdi başına almak istemeyenler, şişeye günlerce dokunmuyor.

Cam şişelerinizi atmamak ve yağdan arındırmak için, sıradan ama basit yöntemleri denemeniz gerekiyor.

Özellikle uzun süre temizlenmediyse yağlar tabaka haline gelebiliyor. Ya da damlatan yağ şişelerinin dışı da yağ olabiliyor.

Peki, Yağlı şişeler nasıl temizlenir, hangi pratik yöntem uygulanmalı? Gelin birlikte bakalım!

İlk yöntem

Yağlı şişelerinizi yıkarken; yağın daha kolay arnması için içine 1 tatlı kaşığı tuz koyup üzerine su ekleyin ve çalkalayın. Ardından deterjan ile temizleyin. Yağdan eser kalmadığını göreceksiniz.

İkinci yöntem

Yarım çay bardağı kahve telvesini 1-2 su bardağı suya koyun.

Karışımı kirli yağ şişesinin içine aktarın.

Şişenin ağzını elinizle kapatarak çalkalamaya başlayın.

Kahve telvelerinin pütürlü yapısı yağ lekelerini temizler.

Şişenizi kahveden ve yağdan arındırdıktan sonra kurumaya bırakın.

Üçüncü yöntem

Yaklaşık yarım çay bardağı pirinci yağlı olan şişeye koyun.

Göz kararı bir miktar bulaşık deterjanı ilave edin.

1-2 tatlı kaşığı sofra tuzu veya kaya tuzu ekleyin.

Şişenizin yarısı dolacak şekilde sıcak suyu karışıma ilave ederek çalkalamaya başlayın.

Yaklaşık 5 dakika çalkaladıktan sonra 10 dakika suyun ılımasını bekleyin.

Son aşamada şişenizi güzelce yıkayın ve tüm karışımdan arındırın.

Dördüncü yöntem

1 çay bardağı sirkeyi 1 su bardağı sıcak su ile karıştırın.

Huni yardımıyla yağlı şişenizin içine alın.

Şişeyi birkaç dakika boyunca çalkalayın.

Daha sonra tekrar birkaç tur daha çalkalayın ve şişenizi yıkayın.

Beşinci yöntem

Bir adet limonun suyunu sıkın.

1-1,5 su bardağı sıcak su ile karıştırın.

Karışımı huni yardımıyla şişeye aktarın. Şişeyi ağzına kadar karışımla doldurun.

Karışım soğuyana kadar bekleyin.

Yağ kalıntıları yumuşayınca şişenin içini biraz boşaltın ve çalkalamaya başlayın.

Son olarak şişenizi yıkayın ve kurumaya bırakın.

Altıncı yöntem

1 yemek kaşığı karbonatı ve 2 su bardağı suyu karıştırın.

Şişeniz çok kirli ise birkaç damla sirke ilave edin.

Karışımı yağlı şişenize doldurun.

Şişenin ağzını kapatarak birkaç dakika çalkalayın.

Ardından şişenizi yıkayın ve kurulamaya bırakın.