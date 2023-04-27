Yağmur tekerlemesi: Arap kızı bakın neden camdan bakıyormuş! İşte acıklı hikayesi... Çocukken mutlaka duyduğunuz "Yağmur yağıyor, seller akıyor; Arap kızı camdan bakıyor" tekerlemesi, ardında hüzünlü bir hikaye barındırıyor.

Yağmur yağınca dillerden dökülen klasik bir tekerleme vardır. Büyüklerin çocuklara aktardığı yağmur tekerlemesi, ilginç bir detayıyla da dikkat çekiyor.

"Yağmur yağıyor, seller akıyor;

Arap kızı camdan bakıyor"

O an durumu idrak etmeyen çocuklar Arap kızının neden camdan baktığını ilerleyen yaşlarda merak ediyor.

Arap kızı hikayesi ise aslında oldukça dramatik...

Camdan bakan Arap kızı

Yazar Sunay Akın, camdan bakan Arap kızını şöyle anlatıyor;

Tekerlemelere yansıyan Arap kızları, kölelerin çocuklarıydı. Yaşıtları yağmur sularıyla oynarken onlar camdan bakmakla yetiniyorlardı. Çünkü onlar köle çocuğuydu; diğer çocuklar gibi sokağa çıkıp oynama şansları yoktu.

'Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor' tekerlemesinin çıkış hikayesi de böyle oluşuyordu.