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Haber Merkezi

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle yine izleyiciyi büyülemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleminden çıkan güçlü hikaye, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara damga vurdu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi, yeni fragmanıyla heyecanı bir kez daha doruğa çıkardı.

SEYFER GERİ DÖNDÜ

Sinan ve Diyar'ın diziden ayrılmasıyla Ferit ve Seyran'ın önünde hiçbir engel kalmadı. Halis Ağa'nın da desteğiyle SeyFer geri döndü.

İkilinin aşkı yeniden alevleniyor. Romantik sahneleri ekranlara damga vuracak. İşte Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı...