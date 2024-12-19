Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın senaryosunu kaleme aldığı bu sevilen yapım, her bölümüyle heyecanı bir adım daha ileri taşıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizinin yayınlanan yeni fragmanı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni bölümde olayların gidişatı, izleyicileri ekran başına kilitleyecek sürpriz gelişmelerle dolu.

FERİT VURULUYOR

Seyran ve Ferit, tüm zorluklara rağmen ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışırken, geçmişin izlerini silmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlıyorlar.

Bu süreçte Suna ve Abidin’den gelen müjdeli haber, aileyi sevince boğar.

Ferit’in silah sesiyle yere yığılması, dizinin heyecanını zirveye taşıyor. Peki, Ferit bu olaydan sağ çıkabilecek mi?