Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Hasret sona eriyor... Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com 23 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, büyük bir beğeni toplamıştı. Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor. Fenomen dizinin 9 Haziran'da sezon finali yapmasının ardından izleyiciler, yeni bölümlerini heyecanla bekliyorlardı. Şimdi ise Yalı Çapkını dizisinin geri dönüşüne dair beklentiler artıyor. Dizinin yeniden ekranlara dönmesiyle birlikte, karakterlerin hikayelerinin nasıl gelişeceği ve izleyicilere neler sunacağı merak konusu. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve hikayede nelerin değişeceği izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar… Yalı Çapkını bu akşam var mı? Heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 15 Eylül 2023 bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni oyuncular! Diziye yeni dahil olan Binnur Kaya, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağanın kızı Nükhet'i canlandıracak. Ayrıca bir diğer yeni oyuncu Taro Emir Tekin de Halis Ağa’nın bir diğer torununa hayat verecek.

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