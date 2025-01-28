Yangın merdivenleri neden zemine kadar inmez?

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Günümüzde gökdelenlerin ve çok katlı binaların vazgeçilmez güvenlik unsurlarından biri olan yangın merdivenleri, sık sık dikkat çeken bir tasarım detayıyla karşımıza çıkar.

Çoğu zaman, yangın merdivenleri zemine kadar uzanmaz ve birinci katta sona erer.

Peki, bu durum bir ihmal mi, yoksa bilinçli bir güvenlik önlemi mi?

SEBEBİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangın merdivenlerinin zemin seviyesinde bitmemesi, kötü niyetli kişilerin bina içerisine izinsiz girişini engellemek için alınmış bir önlem.

Zemin kata kadar uzanan merdivenler, hırsızlık gibi güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden merdivenler genellikle birinci katta son bulur ve acil bir durumda güvenlik önceliği sağlanır.

Ayrıca yangın gibi acil durumlarda insanların panik içerisinde yanlış hareket etme olasılığı yüksektir. Merdivenlerin belirli bir yükseklikten başlaması, kişilerin dikkatini çekerek doğru çıkış yollarını kullanmalarına yardımcı olur.

Yangın merdivenlerinin son bölümünde yer alan sarkıtma mekanizmaları ise, yukarı katlardan inen kişilerin güvenle zemine ulaşmasını sağlar.