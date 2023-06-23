YANGIN YASAKLARI 2023: Belgrad Ormanı kapalı mı, giriş yasak mı? Bu tarihlere dikkat! Piknik için plan yapan İstanbullular, Belgrad Ormanı'nın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki Belgrad Ormanı'na giriş açık mı, kapalı mı? Belgrad'a gitmek yasak mı? İşte İstanbul Valiliği'nden alınan karar...

İstanbul Valiliği, orman yangını riskine karşı alınan önlemleri duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Akabinde vatandaşlar yoğun bir şekilde " Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Hangi tarihlerde Belgrad kapalı? Belgrad Ormanı'na girişler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar... Belgrad Ormanı'na girişler yasak mı? 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu kapsamda listede yer almayan Belgrad Ormanı 15 Ekim tarihine kadar kapalı olacak.