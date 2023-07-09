Yanık acısına birebir! Güneşin sızısını alıyor...İşte mucizevi krem karışımı! Tatlı tatlı güneşlenmenin bir de acısı var ki... Güneş yanığına ne iyi gelir sorusu her yaz gündem oluyor. İşte teninizi hemen iyileştirecek krem karışımı!

Yaz aylarının en kötü yanı, güneş yanığı...

Bronzlaşmak isterken ıstakoz gibi kızarmak bir yana acısı da cabası.

Özellikle beyaz ve hassas tenliler, güneş ışınlarından dolayı yanık olabiliyor.

Güneş yanığı acısını geçirmek için aloe vera, yoğurt, salatalık gibi çözümler bilinirken, iyileştirici bir kremle desteklemek de önemli.

Güneş yanığına maruz kalanlar ve bu durumdan kurtulmak isteyenler ise "Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?" diyenler için araştırdık.

İşte güneş yanığı acısını geçiren krem karışımı...

Silverdin-Anestol-Bepanthen karışımı

Anestol pomadın prospektüsünde yer alan bilgilere göre bu krem, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, dudak çatlakları ve ağrılarında kullanılabilir. Güneş yanığı acısını ve karıncalanma hissini geçirmeye yardımcı olur.

Yanık sonrasında hemen sürüldüğünde hem kızarıklığı hem de acısını alan Silverdin krem, içerisindeki etken maddeler sayesinde cildi olumlu yönde etkiler. Özellikle içerisinde gümüş sülfadiazin sayesinde bakterilerin cilt yüzeyinde gelişmesini ve artmasını engeller.

İçerisindeki etken maddesi dekspantenol olarak da bilinen Provitamin B-5 sayesinde "cilt onarıcı" görevi gören Bepanthen krem cildin yenilenmesine, esnek ve nemli tutulmasına yardımcı olur.