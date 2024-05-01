Yanık için hangi krem sürülür? En iyi yanık kremleri

Yanık tedavisi, yanığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Hafif yanıklar genellikle soğuk su altında ılık tutularak veya bir yanık kremi gibi özel ürünlerle tedavi edilebilir. Ancak, ciddi yanıklar profesyonel tıbbi müdahale gerektirebilir ve yanık kremi tek başına yeterli olmayabilir.
İşte hafif yanıklar için kullanılabilecek bazı kremler...
Silverdin: Yara ve yanıklarda ortaya çıkan iltihaplanmaların (enfeksiyonların) önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.
Fito krem: Cilt üzerinde meydana gelen çizik, yara, yanık gibi hafif yaralanma kaynaklı durumların tedavisinde kullanılır.
Hametan: 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında kullanılabilir.
Madecassol: Cilt yanıklarından sonra ciltte oluşabilecek hasarları iyileştirmek amacıyla kullanılır.
Anestol pomad: Deri ve mukozanın yüzeysel yanıklarını hafifletmeye yardımcı olur.
Sudokrem: Yanık tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığında içeriğinde bulunan çinko yenileyici özelliği ile hızlı iyileşmeyi destekler.
Lamiderm:. 1. ve 2. derece yanıklar ve güneş yanıklarında izlerin azaltılmasına yardımcı olur.
Hyperinol: İçerisinde bulunan özel yağlar ve E vitaminleriyle yara, yanık ve çatlak izlerinin giderilmesine yardımcı olur.
Hyperimax: Yara, yanık ve çatlak bakımında etkisini kanıtlamış etkin maddelerin farmakopeye uyumlu güçlü kombinasyonunu içeren, fitoterapötik bir üründür.