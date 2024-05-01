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Yanık için hangi krem sürülür? En iyi yanık kremleri

Yanık için hangi krem sürülür? En iyi yanık kremleri Yanığın türüne ve derecesine bağlı olarak değişmekle birlikte kullanabileceğiniz kremler mevcuttur. Hafif yanıklar için evde olan kremlerden hangisi iyi gelir diye merak ediyorsanız, yanıtı haberimizde. İşte en iyi yanık kremleri...