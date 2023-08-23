Yanık tedavisine iyi gelen ceviz ve zeytinyağı karışımı! Ceviz ve zeytinyağı ile hazırlanan mucizevi bir karışımın yanık tedavisinde etkili olduğu ortaya çıktı. İşte o mucizevi karışım..

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Ceviz ve zeytinyağı ile elde edilen bir karışımın bazı cilt hastalıklarına ve yanıklara iyi geldiği ortaya çıktı.

Evinizde hazırlayacağınız bu karışım ile vücudun farklı bölgelerinde oluşan cilt sorunları ve yanıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

Yanık izlerinin nasıl tedavi edileceği internette sık sık araştırılmaktadır. Bu mucize karışım sayesinde yanık izlerininin daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Peki bu karışım nasıl hazırlanır? İşte yanık tedavisinde kullanılan o mucize karışım için gerekli malzemeler ve hazırlanışı..

Nasıl hazırlanır?

Bu karışımı elde etmek için ihtiyacınız olanlar 3 adet ceviz ve bir miktar zeytinyağıdır.

İlk olarak 3 adet cevizi kabukları simsiyah olana kadar pişirmeniz gerekiyor. Daha sonra cevizin kabuklarını kırarak ezin ve üzerine bir miktar zeytinyağı ekleyin.

Bu elde edeceğiniz karışımı cildinizde yanık olan veya farklı bir cilt sorunu olan bölgeye düzenli olarak sürün. Kısa süre sonra cildinizce bir farklılık hissedeceksiniz.