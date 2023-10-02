Yapay zeka artık bebeklerin ihtiyaçlarını çözüyor! Bebeğinizin sesini dinletmeniz yeterli Son teknolojiyle donatılan yapay zeka uygulamaları, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez sosyal medyada dolaşan bir videoda yapay zeka uygulamasının, bebeğin sesine göre ihtiyacını açıklaması görenleri şoke etti. İşte o anlar...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yapay zeka teknolojileri, bebek bakımında ebeveynlere yardımcı olmak için her geçen gün daha fazla kullanılıyor.

Artık yapay zeka destekli bebek ürünleri, bebeklerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve ebeveynlere rehberlik etmek için geliştiriliyor.

Bu teknolojinin en yeni örneklerinden biri, bebeğinizin sesini dinleyerek onun neye ihtiyaç duyduğunu anlayabilen yapay zeka uygulamalarıdır.

Bebeğin neye ihtiyacı olduğunu buluyor

Bu yapay zeka uygulaması, bebeklerin ağlamalarını, gülümsemelerini ve diğer seslerini analiz ederek onların duygusal durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı oluyor.

Örneğin, bebeğinizin aç olduğunu veya altını değiştirmesi gerektiğini anlamak için sadece sesini dinlemek yeterli olabilir.

Bu, ebeveynlere daha iyi bir bebek bakım deneyimi sunar ve stresli anlarda yardımcı olabilir.