Yapay zeka asistanları karşılaştırıldı! İşte Bard'ın ChatGPT'ye göre 8 üstün özelliği Google’ın ChatGPT’ye rakip olarak geliştirdiği Bard’ı denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Her iki model de etkileyici yeteneklere sahip olsa da, Bard özellikle öğretim ve eğitim alanında kendini gösteriyor. İşte Bard'ın ChatGPT'ye kıyasla 8 gelişmiş özelliği.

ensonhaber.com Yapay zeka dünyası, son yıllarda birçok ilgi çekici model ve asistanla zenginleşti. Bu modeller, farklı görevleri yerine getirme yetenekleri ve özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. ChatGPT genel konuşma ve metin tabanlı görevler için kullanışlıdır, Bard ise özellikle eğitim ve öğretim alanında öne çıkar. Her iki model de belirli görevlerde benzersiz avantajlar sunar ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir. Bu nedenle, hangi modelin kullanılacağı, belirli bir göreve veya ihtiyaca bağlı olarak değişebilir. Sizler için Google’ın yapay zeka aracı Bard’ı, ChatGPT’den ayıran özellikleri derledik. ChatGPT ve Bard'ın arasındaki farklar 1- Google’ın geliştirdiği Bard ile internette arama yapabilirsiniz. 2- Bard’a yazmak yerine onunla sesli konuşabilirsiniz. Bu durum size zaman kazandıracaktır. 3- Metni dışarı aktarabilirsiniz. 4- Web sayfalarını özetleyebilirsiniz. 5- Yanıtları çeşitlendirebilir, birden fazla yanıtı inceleyebilirsiniz. 6- Seyahatlerinizi planlayabilirsiniz. 7- Google aramalarını görüntüleyebilirsiniz. 8- Kodları açıklatabilirsiniz.

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